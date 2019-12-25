Esenler Otogarı'nın yeni işletmecisi belli oldu

Esenler Otogarı’nın yeni işletmesini belirlemek için açılan ihaleyi İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Esenler Otogarı olarak bilinen “15 Temmuz Şehitler Otogarı”nın yeni işletmecisini belirlemek için açtığı ihaleyi, İBB şirketi Boğaziçi Yönetim A.Ş. aldı.

Bugün yapılan ihaleye, Boğaziçi A.Ş. ile Platform Turizm Taşımacılık A.Ş. teklif verdi. Platform Turizm Taşımacılık firması, şartnameye göre yeterlilik alamadığı için ihaleden elendi.

27 milyon TL’lik teklifle ihaleyi alan Boğaziçi A.Ş. adına sözleşmeyi imzalayan Genel Müdür Ethem Pişkin, 25 yıllık işletme süresinin bitmesiyle birlikte, eski işletmecinin yazıhane sahipleriyle yaptığı sözleşmelerin bittiğini belirterek, "Yazıhane sahipleriyle yeni kontratlar yapılacak" dedi.

