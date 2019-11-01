'Erkek' bebek isteyen erkek şiddeti: Kadın ölümün eşiğine gelince tutuklandı

Gonca Sadıklı, birlikte yaşadığı İbrahim Em'den hamile kaldı. Çocuğun kız olduğunun anlaşılmasının ardından Em'in uyguladığı şiddetle bebeğini düşüren Sadıklı daha sonra şiddet görmeye devam etti. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadının şikayeti ile gözaltına alınan Em, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Em'in benzer suçla daha önce 4 yıl hapis yattığı öğrenildi.

Antalya'da, birlikte yaşadığı İbrahim Em (46) tarafından kız çocuğuna hamile kaldığı için şiddete uğrayan ve karnındaki bebeği ölen Gonca Sadıklı (32) şiddet gördüğü sevgilisiyle yaşamaya devam etti. Son olarak kapatıldığı evde ise 3 gün boyunca işkence gördü. Beyin kanaması geçiren ve başına 28 dikiş atılan genç kadının şikayeti üzerine önceki gün gözaltına alınan İbrahim Em, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARLARI

DHA'nın haberine göre, Gonca Sadıklı, ayrılacağını söylemesinin ardından gördüğü şiddet nedeniyle hastanelik oldu. Tedavisinin ardından polis merkezine giden kadının başvurusu üzerine İbrahim Em hakkında bir ay evden uzaklaştırma kararı verildi.

AĞIR İŞKENCE GÖRDÜ

Uzaklaştırma süresinin dolduğu 6 Ekim günü İbrahim E., Gonca Sadıklı ile görüşmek istediğini söyledi. İkili, Belek’te buluştu. Yenilen yemeğin ardından Gonca Sadıklı, borç verdiği 20 bin lirayı istedi. Çıkan tartışma sonrasında İbrahim Em, Gonca Sadıklı’ya otomobilde darp etti. Başına aldığı yumruk darbeleriyle bayılan kadını bir arkadaşının evine götüren İbrahim Em, 3 gün boyunca burada ağır şiddet uyguladı. İbrahim Em'in bir arkadaşı tarafından hastaneye getirilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sadıklı, ameliyata alındı. Başına 28 dikiş atıldı. Sadıklı, beyin cerrahi servisindeki tedavisinin ardından 24 Ekim’de taburcu edildi. Kadının şikayeti üzerine, Em hakkında yine bir ay uzaklaştırma kararı verildi.

TUTUKLANDI

Son olaydan sonra annesinin evine sığınan Gonca Sadıklı’nın şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, İbrahim Em’in geçen 28 Ekim Pazartesi günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen İbrahim Em, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ESKİ KIZ ARKADAŞINA DA ŞİDDET UYGULAMIŞ

İbrahim Em’in eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet nedeniyle yaklaşık 4 yıl hapis yattığı ve denetimli serbestlikten yararlanarak, tahliye olduğunu ortaya çıktı.