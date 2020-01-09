Erdoğan'dan 10 Ocak mesajı: 'Çok sesli, kısıtlamaya maruz kalmadan'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında 'Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü için yayımlandığı mesajında "Çok sesli, etkin, herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirebilen medyanın varlığı, demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmaz koşuludur" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, "sağlıklı bir kamuoyunun varlığı için medya çalışanlarının tarafsız ve doğru bilgilendirme hususlarındaki hassasiyetleri ile meslek ahlakını gözeten çalışmalarının daha da önem kazandığını" söyledi.

'VESAYETÇİ ANLAYIŞA ARTIK İTİBAR ETMEYECEKLERİNE...'

Açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı şöyle dedi:

"Medyamızın, yaşanan olumsuzluklardan çıkardıkları dersler ışığında, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak, karanlık odakların amaçlarına ulaşmasına engel olacaklarına, millet iradesini hiçe sayan vesayetçi anlayışlara artık itibar etmeyeceklerine ve halkımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getireceğine inanıyorum."

