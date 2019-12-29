Erdoğan ile Merkel telefonda görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye, Libya ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan şu açıklama yapıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır."

Öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Merkel arasında da telefon görüşmesi gerçekleşti.

Ankara'nın Libya'da savaşan taraflar içinden Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası adında iki anlaşmaya varması, Avrupa Birliği (AB) içinde de bir mesele haline geldi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın 'Deniz Yetki' tepkilerinin yanısıra AB ülkelerinin çoğu Libya'da savaşan diğer tarafı destekliyor.