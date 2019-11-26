Engelli çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere hapis cezası

Arjantin'in Mendoza eyaletindeki 2 Numaralı Yüksek Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, işitme engelli çocukların ücretsiz eğitim aldığı Antonio Provolo Enstitüsü'nde 20 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan rahipler Nicola Corradi ve Horacio Corbacho ile eski enstitü çalışanı Armando Gomez hakkında hapis cezası verildi.
Mahkeme, toplamda 25 cinsel istismar suçunun işlendiğine hükmettiği davada, 2 yıldan uzun süredir ev hapsinde tutulan 83 yaşındaki Corradi'yi 42 yıl, 59 yaşındaki Corbacho'yu 45 yıl ve Gomez'i 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Enstitünün İtalya'daki şubesinde de cinsel istismar vakaları yaşanmıştı.
Gianni, enstitüde 6 ila 13 yaşlarında 67 çocuğun 1950'den 1985'e kadar cinsel istismara uğradığını belirtmişti.