Emniyet ilan etti: 'Hayvanlara ve çevreye duyarlıysanız 'terörist' olmaya yatkınsınız'

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün 'Biz İzmiriz' projesi kapsamında verdiği seminerde, hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların 'terörist' olmaya yatkın olduğu öne sürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsayan “Biz İzmiriz” projesi adı altında seminerler vermeye devam ediyor.

2017 yılında İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın desteği ile hayata geçirilen ve daha güvenli bir kent yaratmak için belediyelerde ve çeşitli kurumlarda görev yapan çalışanlara eğitim verileceği iddia edilen projede 'eğitim' adı altında anlatılanlar skandal niteliğinde.

BirGün'ün haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü bugün verilen seminerde, "Örgütler nasıl üye topluyor?" başlığı altında hayvan ve çevre konularına duyarlı olanların terörist olmaya yatkın olduğunu ifade etti.

İzmir'deki bir kaymakamlıkta verilen seminerde 'terörist olmaya yatkın olanlar' ise şöyle sıralandı: