Eminönü’ndeki balıkçıların tahliyesi başlıyor

İBB’nin Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması kararı için verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. İBB Sözcüsü Ongun, tahliyeye ilişkin yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Eminönü’nde balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması kararına açılan iptal davasında mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı.

Mahkeme kararını Twitter hesabından duyuran İBB Sözcüsü Murat Ongun, tahliyeye ilişkin yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Ongun yaptığı açıklamada Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili Fatih Kaymakamlığı’na yazı gönderildiğini, tahliyenin kaymakamlıkça tespit edilecek tarihte gerçekleştirileceğini söyledi.

İstanbul 4. İdare Mahkemesince Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesiyle ilgili açılan davada savunmamız sonrası davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiş olup "yürütmeyi durdurma" kararı ortadan kalkmıştır. Tahliyeye ilişkin yasal süreç kaldığı yerden devam edecektir. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) November 5, 2019

İBB, Eminönü sahilinde balık-ekmek satan teknelerin 1 Kasım’da sözleşmesinin sona ermesiyle boşaltılacağını duyurmuştu. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi’nin itirazı üzerine yürütmeyi durdurma kararı almış ve tahliye geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sözkonusu işyerlerinin kira sözleşmesinin dolduğunu belirterek “Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler” demişti.

