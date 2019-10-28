Emekli aylığını almak için ölen annesinin cesedini 2,5 yıl sakladı...

Hollanda'nın Heerlen kentinde, ölen annesinin cesedini, emekli maaşını almaya devam etmek için 2,5 yıl boyunca saklayan bir kişi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hollanda'nın Heerlen kentinde 66 yaşındaki bir kişi, birlikte yaşadığı 91 yaşındaki annesini Temmuz 2013'te kaybetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, annesinin emekli maaşının kesilmesi durumunda aylık gelirinin azalacağını düşünen adam, ölümden kimseye söz etmedi. Ertesi gün annesinin bedenini hava geçirmeyecek şekilde plastik folyoya saran Hollandalı adam, cesedi bir tabuta yerleştirdi.

Tabutu, annesinin yatak odasında saklayan adam, kokuyu önlemek için geceleri pencereleri açarak, bol miktarda koku giderici kozmetik ürünü kullandı.

Tabut 2,5 yıl sonra, çevre sakinlerinin merakı ve girişimi sonunda bulundu. Bu süre içerisinde Hollandalı adam, annesi adına toplam 72 bin 800 euro emekli maaşı aldı.

Temyiz mahkemesi, "adamın iyi düşünülmüş ve planlı bir şekilde hareket ederek dolandırıcılık yaptığını, ölü bedenine ve ona veda etmek isteyen yakınlarına saygısızlık ettiğine" karar verdi.

Mahkeme, tutukluluk süresini de dikkate alarak, sanığın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

'ÖLMEDEN ONAYI ALDIM'

Hollandalı adam, annesinin ölümünden sonra sosyal yardıma muhtaç kalmamak için bu yola başvurduğunu söyledi. Adam, ölmeden önce bu konuyu annesine de danışarak, onayını aldığını savundu.