Elazığ'ın köyleri depremden sonra toparlanmaya çalışıyor

Elazığ'da depremin ardından köylerde sorunlar devam ediyor. Sivrice ilçesine bağlı Uslu köyünde ısınma ve barınma sorunu yaşanıyor. Öte yandan Sivrice Belediye binasındaki çatlaklar dikkat çekiyor.

Elazığ'da Cuma akşamı meydana gelen ve 41 yurttaşın yaşamını yitirdiği depremin etkileri sürüyor.

Sivrice ilçesine bağlı Uslu köyünde soL'a konuşan halk ısınma ve barınma sorunu yaşadıklarını söyledi. Köye kaymakamın uğradığını belirten köylüler, muhtarlarla birkaç gün içinde toplantı yapılacağını, ona göre köylerin ihtiyaçlarının toplanacağını söylediler.

Dersim Belediyesi'nin bölgedeki yardım çalışmaları da devam ediyor.

Öte yandan AKP'li Belediye Başkanı tarafından yaptırılan Sivrice Belediye Binası'ndaki çatlaklar dikkat çekti.