Doğa Koleji: Maaşlar önümüzdeki hafta yatıyor

Doğa Koleji’nde öğretmenlerin ve çalışanlarının maaşlarının ödenmemesiyle ortaya çıkan kriz devam ediyor. Doğa Koleji kalan maaşların haftaya yatırılacağını açıkladı. Öğretmenlerin ve kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte öğretmenlerin iddia edildiği gibi maaşlarını haftaya alıp almayacağı, işten ayrılanların hak ettiklerini alıp alamayacağı merak konusu.

Doğa Koleji’nde öğretmenlerin ve çalışanlarının maaşlarının ödenmemesiyle ortaya çıkan kriz devam ediyor. Yaklaşık beş aydır düzensiz maaş alan Doğa Koleji çalışanları konunun takipçisi olacağını söylerken, yönetim açıklama yaptı. Doğa Koleji içeride biriken maaşları önümüzdeki hafta ödeyeceğini açıkladı. Bundan sonra maaşların her ayın beşinde yatacağı bildirildi.

İTÜ bünyesindeki Doğa Koleji yönetimi çalışanlarına gönderdiği bir iç iletişim mesajında içeride biriken maaşların önümüzdeki hafta ödeneceği açıklandı.

İŞTEN ÇIKANLAR ALACAKLARINI ALABİLECEK Mİ?

Çalışanların Kasım ayı maaşının yüzde 70'i yok, Aralık ve Ocak ayı maaşlarının tamamı yatırılmadı. Çalışanlar şuan üç ay içeride. Ek olarak işten haklı gerekçelerle ayrılan ve haklı fesih yapan öğretmenler maaşlarını henüz alamadı. Geçen yapılan iki aylık ödemeyi de almadılar. Eğitim öğretim ödeneği de yani kırtasiye bedeli de yatmış değil. Kırtasiye ödeneğini devlet ödüyor, el konulması kanunsuz. Yaklaşık 1000-1300 TL olan bedel genel olarak Eylül ya da Ekim aylarında yatıyor.

Geçen sene işten ayrılanlar, sözleşmeleri yenilenmeyenler Ağustos maaşlarını almadılar. Kıdem tazminatlarınında peşinde olan öğretmenler yasal süreçteler.

Öğretmenlerin ve kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte öğretmenlerin iddia edildiği gibi maaşlarını haftaya alıp almayacağı merak konusu.

Doğa Koleji tarafından çalışanlarına gönderilen mesajda şu şekilde: