Diyarbakır Kayyumu, Lisa Çalan'ın işine son verdi

HDP’nin, 7 Haziran 2015 seçimlerinden iki gün önce Diyarbakır’da düzenlediği mitingde IŞİD’in gerçekleştirdiği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden Lisa Çalan, kayyum tarafından yönetilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu, IŞİD’in HDP’nin 5 Haziran 2015’teki Diyarbakır mitingine düzenlediği bombalı saldırıda iki bacağını kaybeden yönetmen Lisa Çalan’ın işine son verdi. Lisa Çalan, "Elbette işsiz kalanlardan farkım yok. Benim tek ayrıcalığım fiziksel koşullarım sebebiyle iş bulma imkânımın başkalarına göre çok sınırlı olması" dedi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nda, Lisa Çalan da dahil olmak üzere 8 kişinin görevine son verildi.Lisa Çalan, 2016 yılından bu yana Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi’nde sahne tasarımcısı olarak görev yapıyordu. İşten çıkarılanlara yapılan sözlü açıklamada “bu kadrolara ihtiyaç olmadığı” ifade edildi. Görevine son verilenler arasında müzik ve tiyatro sanatçıları da bulunuyor.