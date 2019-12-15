Diyarbakır Barosu’ndan Jitem kararına tepki

Diyarbakır Barosu’ndan JİTEM Davası'ndan çıkan beraat kararlarına tepki gösterdi.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Ankara JİTEM davasında tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmesine tepki göstererek, uluslararası hukukta insanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımının olmadığını hatırlattı.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre Diyarbakır Barosu, öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması için her hafta Diyarbakır Adliyesi önünde düzenledikleri “Tahir Elçi İnsan Hakları Kürsüsü” etkinliğin 206’ncısını gerçekleştirdi.

Türkçe ve Kürtçe “Seni unutmayacağız-Em te ji bîr nakin” yazılı pankartın açıldığı etkinlikte, Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, askıya astıkları cüppelerin ön tarafına “Susturulan avukatlar olmayacağız” yazılı dövizler astı. Etkinliğe, Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi, Tabipler Odası, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Hak İnisiyatifi Derneği temsilcileri ile avukatlar katıldı.

JİTEM DAVASINDA BERAAT KARARINA TEPKİ

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi cinayetinin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatarak, failler bulunana kadar, adalet tecelli edene kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı. Aydın, ülkede en çok ihtiyaç duyulan insan haklarının gittikçe kötü bir tablo çizmeye devam etiğini ifade ederek, Ankara’da bugün görülen JİTEM davasında verilen beraat kararına tepki gösterdi.

Aydın, “Bu mahkeme beraat vermiş olabilir, bu Türkiye hukuku açısından bir anlam da ifade edebilir. Zorla kaybetmeler ve yargısız infazlar meselesini uluslararası hukuk insanlığa karşı suç olarak tanımlamaktadır. Bu suçlar için uluslararası hukukta zaman aşımı yoktur. Türkiye’de zaman aşımına öngörülmüş olabilir ama uluslararası hukukta Anayasa’nın 90’ıncı maddesiyle birlikte değerlendirdiğimizde, bu dosyanın ilerde tekrar bir davaya, bir soruşturmaya, bir kovuşturmaya konu edilebileceğini buradan söylemek istiyorum” dedi.