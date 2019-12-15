Diyanet'ten üniversite öğrencilerine bilgi yarışması çağrısı

Mevlid-i Nebi kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılması planlanan bilgi yarışması için üniversite öğrencilerine mail yoluyla çağrı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileri ve mezunlarına Diyanet’ten bir mail gönderildi. 7 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’nı haber veren mailde, yarışmanın düzenleniş amacı da yer almakta.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kendi iradesiyle ortaya koyduğu bir hafta olan Mevlid-i Nebi diğer adıyla Kutlu Doğum Haftası’nda "yurt içi ve yurt dışında yapılan etkinliklerle peygamber sevgisini pekiştirmek amaçlandığı", Türkiye genelinde yapılacak olan bu yarışma ile de "üniversite öğrencileri arasında peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak" istendiği belirtildi.

Kızlarla erkeklerin ayrı kategorilerde değerlendirileceği söylenen ve sınav usulü ile yapılacak olan yarışma duyurusunda her ilden birincilik elde eden bir kız ve bir erkek öğrencinin de umre seyehati ile ödüllendirileceği yer aldı.