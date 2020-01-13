Diyanet ve Milli Eğitim personeline yönelik 'sosyal uyumluluk' çalıştayı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline yönelik 'Sosyal Uyum Çalıştayları' düzenlendiği duyuruldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içerisinde düzenlenecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Personeline yönelik Sosyal Uyum Çalıştaylarının yurt genelinde birçok şehirde İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiği açıklandı.

İstanbul ilinde düzenlenecek 14. ve 15. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Personeline yönelik Sosyal Uyum Çalıştayları ile, yabancı uyruklu kişilerin sosyal uyumunun artırılması hedeflendiği iddia edildi.

Çalıştaylar 15 Ocak 2020 Dedeman Otel Gayrettepe ve 16 Ocak 2020 Green Park Bostancı olmak üzere Anadolu ve Avrupa yakasında iki gün şeklinde düzenlenecek.