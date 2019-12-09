Diyanet KYK yurtlarına girdi: 711 imam 'manevi danışmanlık' yapacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında, 'manevi danışmanlık ve din hizmeti' protokolü imzalandı. Protokole göre KYK yurtlarında psikolog yerine 711 imam danışmanlık yapacak.

Diyanet şimdi de KYK yurtlarına el attı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kurumlarda, yurtlarda, spor tesislerinde, kamplarda ve gençlik merkezlerinde çocuk ve gençler ile çalışanlara, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından "manevi danışmanlık ve din hizmeti" sunulacak. Protokol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş arasında imzalandı.

BAĞIMLILIĞA KARŞI DİN İLE MÜCADELE EDECEKLER

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “700 bini aşkın öğrenciyi misafir ettiğimiz yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, ülkemizin dört bir yanında var olan gençlik kamplarımızla ve elbette spor tesislerimizle milletimizin hizmetindeyiz. Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bize bu tür iş birliklerini, ortak çalışmaları daha pratik, hızlı ve verimli hale getirdi. Bu kapsamda yaptığımız iş birliklerinden güzel geri dönüşler aldık. Önümüzde aşılması gereken bir mesele olarak bağımlılık konusu var. Pek çok bağımlılık türü var. Bağımlılıklarla mücadele konusunda Diyanet İşleri Başkanlığıyla gerçekleştirilecek koordineli çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Bu iş birlikleriyle gençlerimizi hiçbir kötü alışkanlığın esiri yapmama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

711 DİYANET HOCASI GÖREV YAPACAK

Milletlerin geleceğinin gençlere bağlı olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1 aylık hizmet içi eğitimlerle 711 hocanın göreve başlayacağını söyledi.