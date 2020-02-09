Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigara haram, delillerimiz var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Sigaranın haram olduğuna dair elinde delliler olduğunu Erbaş, şöyle konuştu:

Dünya Sağlık Örgütü’nün dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğine, diğer bir ifadeyle sigaranın her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğüne dair açıklaması durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var. Düşünebiliyor musunuz Dünya’da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye’de 100 bini aşkın insan ölüyor. Maide suresi 32, ‘Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur’ diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?