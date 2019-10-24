Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Dış mihrak değil tamamen yerli - İşte emperyalizme hizmet edenler' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 192. sayısı "Dış mihrak değil tamamen yerli - İşte emperyalizme hizmet edenler" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

Dış mihrak değil tamamen yerli

İşte emperyalizme hizmet edenler

Devletin ve milletin beka sorunu... Bizi çekemeyen dış düşmanlarımızın saldırıları... Milletçe kenetlendiğimiz zamanlarda bozgunculuk yapan kökü dışarda bölücü unsurlar...

Bu tür sözlerin en fazla duyulduğu zamanlar hep, ülkenin başındakilerin işbirlikçilikte gemi azıya alıp ülkenin başına çoraplar ördükleri zamanlar olmuştur.

Oldukça dolu bir “işbirlikçilik tarihimiz” var. Aradan geçen yıllar, üzeri örtülmüş günahları ortaya çıkardığı için iyice birikiyor.

Emperyalizme hizmet edenleri, ülkesine, halkına ihanet edip sömürgecilerin emrine girenleri topluca bir hatırlatalım dedik.

Hep beraber bir ders de çıkartırız: Bu çürük düzenin önümüze çıkardığı alternatiflerin, bu düzenin ürettiği kahramanların ortak noktası emperyalizme hizmet ve işbirlikçilik.

Hep işbirlikçileri, yurt düşmanlarını başa geçirdiğimiz için değil...

Bu düzende işbirlikçilik bir temel yasa olduğu, Menderes’i, Özal’ı, Demirel’i, Gülen’i ve daha nicelerini yaratan bu düzen olduğu için.

Amerikancılığın ilk zirvesi: Kore

Demokrasi kahramanı Adnan Menderes... Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dış müdahalelerden mümkün oldukça uzak duran, egemenleri yeltense de halkı başka yurtlarda macera aramaya pek düşkün olmayan ülkemizi Kore Savaşı’na daha doğrusu emperyalizmin Kore katliamına ortak etti.

Bunu mutlak bir hukuk tanımazlıkla yaptı. Ülke sınırları dışına, üstelik dünyanın öbür ucuna asker gönderirken bunu Meclis’ten kaçırarak yaptı.

Özrü kabahatinden büyük: Emperyalist efendiler bizi NATO’ya kabul etsinler diye Kore’de suçlarına ortak olmamız, onlar için öldürmemiz ve ölmemiz gerekiyordu!

‘Tonton’ bir koyup üç alacaktı

İşbirlikçiler her zaman, emperyalist efendileri için ülkeyi sokmak istedikleri macerayı ülke çıkarı olarak sunar. Turgut Özal Birinci Körfez Savaşı sırasında, ülkeyi, askeri, toprakları ve sınırlarıyla ABD’nin hizmetine sokmak istediğinde bunu vadetmişti: Bir koyup üç alacağız.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle:

-Demokrat Parti sayesinde Kıbrıs İngiliz kaldı

-Suriye'de Amerikan taşeronluğu

-TKP Dünya Komünistlerinin toplantısına ev sahipliği yaptı