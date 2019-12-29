Dilan Kortak başvurusunda AYM kararı

İstanbul Sancaktepe’de 3 Aralık 2015’te polis baskınında öldürülen Dilan Kortak hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda karar çıktı. AYM, yaşam hakkının usul yönünden ihlal edildiğine karar verdi

İstanbul Sancaktepe’de 3 Aralık 2015’te polis baskınında öldürülen Dilan Kortak hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda karar çıktı.

Amors News'in haberine göre, Kortak ailesinin avukatları aracılığı yaptığı AYM başvurusunda, Kortak’ın yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar verdi. Kararda, “Anayasa’nın 17. Maddesinin birinci fıkrasında güvence altına alınan yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine” denildi.

AYM, kötü müamele yaşadığının ihlal edildiğine dair iddianın kabul edilemez ve yaşam maddi boyutunun bu aşamada incelemesine yer olmadığına karar verdi.

Kararın gerekçesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sancaktepe’de 3 Aralık 2015’te polisler tarafından yapılan ev baskınında Dilan Kortak öldürüldü. Kortak’ın ailesi olayın hemen ardından avukatlar aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı dosyaya gizlilik kararı getirdi. Olaydan 101 gün sonra savcılık “kovuşturmaya yer olmadığı”na hükmetti. 18 Mart 2016 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen kararda, operasyonu gerçekleştiren polislerin “Meşru savunma koşulları altında” hareket ettikleri ve tartışmalı bir şekilde meclisten geçen Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 16. maddesinde düzenlenen “silah kullanma yetkisi” gerekçe gösterildi. Bu kararın ardından dosyadaki gizlilik kararı da kalktı.

Gizlilik kararının kaldırılmasının ardından dosyaya bakabilen avukatlar, İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliğine, savcılığın “kovuşturmaya yer olmadığına” ilişkin verdiği karara itiraz etti. Mahkeme ise yapılan itirazı, “Şikayet ve itiraz dilekçesi içeriğine, alınan beyanlara, toplanan delilere, itiraz ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararda açıklanan gerekçeye, şikayet ve savunma ile toplanan delillerin anılan kararda tartışılıp değerlendirilmiş bulunmasına ve tüm soruşturma dosyası kapsamına göre itiraza konu kararın usul ve yasaya uygun bulunduğu” gerekçesi ile reddetti.