Dikmen ve Eryaman'da halk doğalgaz faturalarına itiraz etti

Fatura soygununa karşı halkın itirazı devam ediyor.
Ankara'da bugün Dikmen ve Eryaman'da yurttaşlar PTT şubelerinde buluşarak doğalgaz faturalarına itiraz dilekçelerini Başkent Gaz'a gönderdiler.
AKP ve Başkent Gaz’ın fatura soygununa karşı Dikmenliler de itiraz dilekçelerini verdiler.
TKP’nin çağrısıyla bugün saat 13.30’da PTT Dikmen Şubesi’ne gelen yurttaşlar doğalgaz faturalarına topluca itiraz ettiler.
Polisin PTT Dikmen Şubesi çevresinde aldığı geniş güvenlik önlemi ise yurttaşların tepkisini çekti.
Eryaman'da da yurttaşlar PTT'de buluşarak doğalgaz soygununa tepki gösterdi, faturalara itiraz dilekçelerini PTT üzerinden Başkentgaz'a gönderdi.