Diego 80 yıl sonra doğduğu topraklara dönüyor...

Bundan yıllar önce sadece 14 tane kalan nesli tükenmek üzere olan dev kaplumbağalardan olan Diego, üreme programının başarılı olmasının ardından doğduğu topraklara, Galapagos'a dönüyor.

ABD'nin Santa Cruz Adası'ndaki bir üreme programında bulunan 100 yaşındaki kaplumbağa Diego, doğduğu topraklara geri dönüyor.

Diego, 13 dev kaplumbağa ile birlikte Santa Cruz Adası'nda bir üreme programında yer alıyordu. Program başarılı olmuş ve 1960 yılından beri 2 bin dev kaplumbağanın doğumuyla sonuçlanmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, programın başarısının bir nedeninin Diego'nun yüksek cinsel dürtüsü olduğu açıklanırken, Diego'nun 800 kaplumbağanın babası olduğu tahmin ediliyor.

Diego, Galapagos'daki Espanola'da, bin 800 üyesi bulunan kaplumbağa nüfusuna dahil olacak.

Galapagos Ulusal Parkı yöneticisi Jorge Carrion, Fransız AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Diego'nun türünün devamına büyük katkısı olduğunu söylerken, "Bu dev kaplumbağayı kendi doğal ortamına geri getirme olanağını bulduğumuz için mutluyuz" dedi.

80 SENE ÖNCE GÖTÜRÜLDÜ

Park çalışanları Diego'nun 80 sene önce Galapagos'daki bilimsel bir inceleme sırasında adadan götürüldüğüne inanıyor.

San Diego Hayvanat Bahçesi'nin web sitesindeki bilgilere göre ise, hayvanat bahçesinin kurucusu Dr. Harry Wegeforth 1928-1933 yılları arasında Galapagos'a yaptığı ziyaretlerden birinde Diego'yu alıp San Diego'ya götürmüş.

SADECE 14 TANE KALMIŞTI

Yaklaşık 50 yıl önce, Diego'nun türünden sadece 12 erkek ve 2 dişi Espanola'da yaşıyordu.

1976'da da Diego, kendi neslini kurtarması için San Diego hayvanat bahçesinden Espanola'ya geri getirilmişti.

Diego'nun daha sonra ne zaman ABD'ye götürüldüğü konusunda net bir bilgi yok.

Diego şimdi, Galapagos'un en eski bölgelerinden biri olarak bilinen Espanola'ya 'ihtişamlı dönüşü' öncesi karantina altında tutuluyor.

Galapagos Adaları, Ekvador'un 906 kilometre batısında bulunuyor.