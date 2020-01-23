Devrilen ağaç gövdesinde 17 ağaç büyüttü

Ordu'da ladin ormanları içinde devrilen bir ağacın gövdesinde filizlenerek büyüyen 17 ağaç koruma altına alındı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde devrilen bir ağacın gövdesinden 17 ağaç yetişti.

İlçeye bağlı Çambaşı Yaylası, Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda 2 yıl önce gezintiye çıkan Serdar Şimşek, devrilmiş ladin ağacının gövdesi üzerinde filizlenen, 17 ağacın büyüdüğünü fark etti. Şimşek, ağacın koruma altına alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu.

Valiliğin konuyla ilgili yaptığı çalışma ve incelemeler sonucu eşine nadir rastlanan ve yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen ladin ağacı koruma altına alındı.