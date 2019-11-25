Dersim'de belediye çalışanlarına regl izni

Dersim'de belediyenin kadın çalışanlarına her ayın belirledikleri bir günü regl izni kullanma hakkı tanındı.

Tunceli (Dersim) Belediyesi'nin kadın çalışanlarına her ay belirledikleri bir günü regl izni olarak kullanma hakkı tanındı.

Belediye Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu tarafından alınan kararla, kadın çalışanlara her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verilecek.

Karara ilişkin protokol Dersim Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan ile DİSK Genel-İş Şube Başkanı Şükran Yılmaz tarafından imzalandı.

Konuyla ilgili Belediye Kadın Meclisi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu'nca yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bilindiği üzere Belediye Kadın Meclislerimiz kadınların her alanda özneleşerek iradeleşmesini esas alarak kadın haklarını savunur.

Bu anlamda kadınların güncel taleplerini tespit edip, bu sorunları çözmeyi önümüze hedef koyup eylül ayı içerisinde yapılan Belediye Meclis toplantısında Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu kurulması kararı almıştık.

Belediyenin tüm hizmetlerinin ve gerçekleştireceği projelerin, her türlü ayrımcılığa karşı cinsiyet eşitliğini esas alacak biçimde dizayn edilmesine katkı sunmak için kadın meclislerimiz ve komisyonumuz bu çalışmışlarını sürdürüyor. Bu anlamda toplumsal cinsiyet eşitliği ilkemize dayanarak kadınlar kadın çalışanlarımıza her ayın belirledikleri bir günü menstrüasyon (regl) izni verme kararı almış bulunmaktayız.

Benzer kararların çalışma alanlarında artması ve daha ileriye taşınması için çaba harcayacağımızı belirterek bu çalışmaların artmasını dileriz."