Dersim Belediyesi'nden Gülistan Doku'ya dair basın açıklaması

Dersim Belediyesi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve Tunceli Baro Başkanı 52 gündür kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada sürecin takipçisi olunacağının bir kere daha altı çizildi.

52 gündür kayıp olan Gülistan Doku’ya ilişkin Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Tunceli Baro Başkanı ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalarda Gülistan Doku'nun aranmasına yönelik bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını ve şeffaf yargılama yapılmasını talep edilirken açıklama yapan taraflar olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Açıklamaya Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Canan Ay Doğan, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden Müjde Tozbey, Adli Tıp Uzman Doktoru ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı olan Şebnem Korur Fincancı, Adli Tıp Uzmanı Profösör Ümit Biçer ve Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin katıldı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden hukukçu Müjde Tozbey Erden, “Onların mağduriyeti bizimde mağduriyetimiz olmalı. Sadece batıdan izlememeliyiz. Biz bu yüzden Şebnem ve Ümit hocamızla buradayız. İki gündür buradayız. Bütün kurumlarla, Dersim başsavcısıyla görüştük. İncelemeleri yaptık. İncelemelere devam edeceğiz. Gelmeye devam edeceğiz” sözlerini kullandı.

Şebnem Korur Fincancı ise , “Bütün kurumların ne kadar büyük bir çaba gösterdiğini gözlemleme olanağımız oldu. Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma dahil olmak üzere bu çalışmaları yürüten kurumlar AFAD’ın JAK’ın her birinin başından beri burada olduğunu ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini ve büyük bir çaba sarf ettiklerini gördük. Aynı zamanda kurumlar, basın emekçileri, herkes bunun için çaba gösteriyor. Bir takım veriler toplanmış olmakla birlikte arama kurtarma verilerinin daha ayrıntılı raporlandırılması zaman alacak. Bizde İnsan hakları Vakfı olarak bunun başından sonuna takipçisi olacağız” dedi.

Ardından söz alan Adli Tıp Uzmanı Profesör Ümit Biçer de, “Bu tür hadiseler olduğunda mekanizmaların bazen nasıl işletildiğini bazen de işletilmeyip cezasızlık zırhına büründürüldüğünü görüyoruz. Bu süreçte şu ana kadar hem sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve avukatlar da resmi kurumlar da hassasiyetle çaba gösteriyor. Türkiye’deki bütün yargılamalarda bilgilerin kamuoyuna açıklanmasını ve şeffaf yargılama yapılmasını istiyoruz. Bu sürecin de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bu meseleye odaklandık” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Maçoğlu ise, “Uzun süredir aslında hepimizin gördüğü bir yara. Bu süreç içerisinde aile, sivil toplum örgütleri, Baro, kamu kurumlarının yapmış olduğu çalışmalar var. Hepsiyle zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Son süreçte aile ile baro fikir alışverişinde bulunarak herkesin bu çalışmanın parçası olması gerektiğini düşündük. Bu anlamda bugün burada bulunan boraya, STK’lara, gelen avukat arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baro başkanı Kenan Çetin şunları söyledi:

“Herkesin, basın mensuplarının da merak ettiği şey su altı aramanın netleşmesi. En son başsavcıyla dün yaptığımız görüşmede bir nesnenin düştüğü bir görüntü var ama henüz netleştirilemedi. Yaklaşık yirmi güne yakındır bunun da takipçisiyiz fakat henüz bir sonuç alamadık”

Son olarak söz alan Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, “Kardeşim bulunana kadar olayın takipçisi olacağım ve onu aramaktan asla vazgeçmeyeceğim” diyerek bu süreçte ailenin yanında olan herkese teşekkür etti.