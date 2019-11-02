Dersim Aydınlanma Seminerleri devam ediyor: Başka bir Tıp daha var!

Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği aylık aydınlanma seminerlerinin üçüncüsü bugün gerçekleşti. Dr. Akif Akalın yerel yönetimlerin de toplum sağlığı alanında yapabileceklerinin olduğuna değindi.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi adına Dr. Akif Akalın hazırladığı 'Başka Bir Tıp Daha Var!' başlıklı sunum bugün gerçekleştirildi.

Sunumu yapan Dr. Akif Akalın başka bir tıp daha var derken aslında hastalık odaklı değil, sağlık odaklı tıbba değindi. Akalın, ''Bugün tıptan faydalanmak istediğimizde kimi hastalık belirtileri olması gerekiyor, mevcut sağlık sistemimiz buna uygun koruyucu önleyici sağlık hizmetleri gündeminde değil'' dedi.

Yerel yönetimlerin de toplum sağlığı alanında yapabileceklerinin olduğundan söz eden Dr. Akalın, önleyici sağlık hizmeti kapsamında da sayılabilecek hijyenik besine, sağlıklı suya ulaşma gibi alanlarda örnekler yaratılabileceğini belirtti. Bilim ve Aydınlanma Akademisi ve Dersim Belediyesinin Konferansları ‘Uyuşturucu Sorunu Nasıl Aşılacak’ başlıklı Doç. Dr. Tolga Binbay’ın sunumu ile devam edecek.