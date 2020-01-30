Denizli Belediyesi'nden yandaş vakıf ve derneklere kıyak

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı taşınmazları, TÜRGEV, TÜGVA gibi yandaş vakıf ve derneklere mevzuata aykırı biçimde tahsis ettiği, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz barınma sorumluluğunu da yerine getirmediği Sayıştay raporlarına yansıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştay’ın Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin mevzuata aykırı işlemlerine dair tespitlerini kamuoyuyla paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak hizmet projesi bulunmamasına rağmen kiraladığı taşınmazları, TÜRGEV, TÜGVA gibi yandaş vakıf ve derneklere mevzuata aykırı tahsis ettiğini ortaya koyan Sayıştay Raporu’nda yetim ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz barınma sorumluluğunun da yerine getirilmediği açığa çıktı.

Sayıştay, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak hizmet projesi bulunmamasına rağmen kiraladığı taşınmazları vakıf ve derneklere mevzuata aykırı olarak tahsis ettiğini ortaya çıkardı. CHP Denizli Milletvekili, Sayıştay raporlarında vakıf ve dernek isimlerini açıklanmadığını, sadece T Vakfı diye belirtilen vakfın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) olduğunun raporda yer aldığını belirtti.

Yandaş dernek ve vakıfların kiralarını mevzuata aykırı olarak ödeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ödemeler ve aykırılıklar şu şekilde:

BELEDİYENİN TAŞINMAZLARI DERNEK VE VAKIFLARA