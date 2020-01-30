Denizli Belediyesi'nden yandaş vakıf ve derneklere kıyak

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kiraladığı taşınmazları, TÜRGEV, TÜGVA gibi yandaş vakıf ve derneklere mevzuata aykırı biçimde tahsis ettiği, yetim ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz barınma sorumluluğunu da yerine getirmediği Sayıştay raporlarına yansıdı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sayıştay’ın Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin mevzuata aykırı işlemlerine dair tespitlerini kamuoyuyla paylaştı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak hizmet projesi bulunmamasına rağmen kiraladığı taşınmazları, TÜRGEV, TÜGVA gibi yandaş vakıf ve derneklere mevzuata aykırı tahsis ettiğini ortaya koyan Sayıştay Raporu’nda yetim ve/veya ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz barınma sorumluluğunun da yerine getirilmediği açığa çıktı.
Sayıştay, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin ortak hizmet projesi bulunmamasına rağmen kiraladığı taşınmazları vakıf ve derneklere mevzuata aykırı olarak tahsis ettiğini ortaya çıkardı. CHP Denizli Milletvekili, Sayıştay raporlarında vakıf ve dernek isimlerini açıklanmadığını, sadece T Vakfı diye belirtilen vakfın Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) olduğunun raporda yer aldığını belirtti.
Yandaş dernek ve vakıfların kiralarını mevzuata aykırı olarak ödeyen Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ödemeler ve aykırılıklar şu şekilde:
BELEDİYENİN TAŞINMAZLARI DERNEK VE VAKIFLARA
- Sayıştay’ın raporuna göre Denizli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) 01.09.2016 tarihinde aylık 21.250,00 TL bedel ile 1 yıllığına bina kiralamış ve Vakfa ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Ancak 2019 yılının Eylül ayında protokol yapılarak vakfın ödediği kira bedeli güncellenerek belediye tarafından ödenmeye başlanmıştır. 2018 yılı sonu itibariyle belediye tarafından aylık 32.550,00 TL olarak ödenmektedir.
- Yine aynı şekilde Denizli Büyükşehir Belediye K Vakfına 15.12.2015 tarih ve 1372 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile Vakıf ile Belediye arasında ortak hizmet projesi yürütülmesi hususunda belediye başkanına yetki verilmiş, belediye başkanı da bu yetkisini kullanarak Denizli Büyükşehir Belediyesi adına söz konusu Vakıf ile 26.09.2016 tarihinde protokol imzalanmıştır. protokolün İdarenin yükümlülükleri kapsamında İdare tarafından bina kiralanmış ve Vakfın kullanımına tahsis edilmiştir. Bu bir yıllık süre sürekli olarak yenilenerek devam ettirilmekte 2018 yılında aylık 13.630,00 TL olarak ödenmektedir.
- Sayıştay Raporu Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin vakıfların yanı sıra derneklere de mevzuata aykırı olarak taşınmaz kiraladığını ortaya çıkardı. 15.12.2015 tarih ve 1372 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile M Derneği ile Belediye arasında ortak hizmet projesi yürütülmesi hususunda belediye başkanına yetki verilmiş, belediye başkanı da bu yetkisini kullanarak Denizli Büyükşehir Belediyesi adına söz konusu Dernek ile 26.09.2016 tarihinde protokol imzalamıştır. Protokol kapsamında bina kiralanmış ve Derneğin kullanımına tahsis edilmiştir. Bu bir yıllık süre sürekli olarak yenilenerek devam ettirilmekte 2018 yılında aylık 14.870,00 TL olarak ödenmektedir.