Deniz anaları İzmit Körfezi'ni işgal etti

Kocaeli’nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde sahil şeridini deniz anaları kapladı. Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak istilanın kirlilikten kaynaklandığını söyledi.

Körfez ve Gölcük ilçeleri sahillerinde geçen yıllarda zaman zaman görülen yoğun deniz anaları şimdi de sahile yakın noktalarda su yüzeyini belirli aralıklarla kaplayarak görüldü.

‘KİRLİLİKTEN KAYNAKLIYOR’

Sahil şeridinde aşırı gözüken deniz analarının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Murat Sancak, "Kirlilikle beraber ortaya çıkıyor deniz anaları. Körfez ilçesinde özellikle yoğun. Gölcük ilçesi Değirmendere bölgesinde de çok sayıda var. Büyükşehir belediyesi deniz süpürgesiyle müdahalede bulunuyor" dedi.

Deniz analarını gören yurttaşlar tedirgin olduklarını belirtti.

Yurttaşlar açıklarda daha fazla deniz anası olduğunu, Değirmendere sahilinde de fazlaca deniz anası olduğunu söyledi.