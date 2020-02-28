Davutoğlu'ndan İdlib açıklaması: Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyuna açıklanmalı

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu şunları söyledi 'Açıklamaların en yetkili kişilerce yapılmaması toplumda bir belirsizlik yaşatmıştır, Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleriyle bir değerlendirme toplantısı yapmalı' dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 33 askerin yaşamını yitirdiği İdlib saldırısı sonrası partisinin eylem planını açıkladı. Hazırladıkları eylem planını siyasi partilerle de paylaşacaklarını söyleyen Davutoğlu, "Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyuna açıklanmalı" dedi.

Davutoğlu'ndan İdlib açıklaması:

''Ülkemizin geleceği ile ilgili kimin elinde heybesinde ne var ise o ortaya konmalı. Polemikler kırgınlıklar bir kenara konulmalı.

Açıklamaların en yetkili kişilerce yapılmaması toplumda bir belirsizlik yaratmıştır.

Cumhurbaşkanı bütün siyasi parti liderleriyle bir değerlendirme toplantısı yapmalı.

Olayın nasıl meydana geldiği kamuoyu ile paylaşılmalı.

Gelecek Partisi olarak uzun değerlendirmeler yaptık

Çağrımız Cumhurbaşkanı ve hükumet yetkililerinin karşılıklı konuşup tartışmasıdır. Yapılması gerekenler konusunda en kısa sürede görüşme talebinde bulunuyoruz.

Ümidimiz ve gelecekle ilgili düşüncemiz bir daha şehit vermeyeceğimiz tutarlı bir planla konuyu ele almaktır.

Suriye rejiminin iran ve Rusya'nın desteği olmaksınız böyle bir planı gerçekleştiremeyeceğini biliyoruz.

Gün ortak hissi yaşamak ortak aklı harekete geçirme günüdür

Hemen bugün yapılacak kısa vadeli adımları metin halinde kamuoyuyla paylaşacağız

Hemen bugün TBMM İdlib için toplanmalı

Cumhurbaşkanı siyasi liderler katılımıyla değerlendirme toplantısı yapmalıdır

Toplumun duygularını tahrik edecek söylemlerden kaçınmalıyız

Bütün devlet birimlerinin kullanacağı ortak bir metin paylaşılmalıdır. Bilgilendirme ortak bir bilgilendirme notu toplumla paylaşılmalıdır

Rusya'dan çok çelişkili açıklama var.

Rusya ve İran'ın Türkiye'ye açıklama yapma sözü vardır.

Mültecilerin sınır ötesinde de korunması konusunda konular konulmalı

Türkiye’nin bu toplantıda Suriye kaynaklı açık bir tehditle karşı karşıya olduğu ortaya konulmalıdır.

Başta ABD, İngiltere, Fransa olmak üzere bilgilendirilmeli NATO ülkeleri bilglendirilmeli. NATO talebimiz net ortaya konmalıdır.

Cumhurbaşkanımız bu liderlerle görüşmelidir

Rusya, İngiltere, Çin büyükelçileri davet edilmeli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki engeller kaldırılmalıdır

Maalesef propaganda ile karşı karşıyayız

Dün geceyle birlikte objektif verileri aktarmak gerekir

BM güvenlik konseyinde yaptığımız girişimlerin desteklenmesi lazım

İdlib'de ki ölümle karşı karşıya olan insanların ölme riskine karşı en sert şekilde talepler ortaya koyulmalıdır

Avrupa birliği ile mülteciler konusunda iletişime geçilmeli destekleri sağlanmalı.

Suriye’ye komşu ülkelerin büyükelçileri çağırılarak bilgilendirilmeli''