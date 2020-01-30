Danimarka’da aşı karşıtları 180 kadının serviks kanserine yakalanmasına neden olabilir

Danimarka’da 2013-2016 arasında HPV aşısına karşı başlatılan kampanyanın ardından ülkede aşılama oranı yüzde 50'ye düşerken, araştırmacılar, düşen oranlar nedeniyle 180 kadının servikal kanserine yakalanabileceğini belirtiyor.

7 Ocak 2020’de Vaccine dergisinde, rahim ağzı (serviks) kanserinden korunmak amacıyla yapılan HPV aşısına karşı Danimarka’da yürütülen kampanyanın sonuçlarına ilişkin bir araştırma yayımlandı.

Danimarka’da 2013-2016 arasında medyada HPV aşısının güvenilir olmadığını iddia eden bir kampanya başlatıldı. Sonuçta aşılama oranı bu dönemde yüzde 50 oranında düştü ve 26 bin kadın medyanın yanlış bilgilendirmesi nedeniyle aşı yaptırmamış oldu.

Araştırmacıların istatistiksel analizlerine göre aşılama oranının düşmesinin yol açacağı servikal kanser sayısı 180 ve buna bağlı ölüm de 45.

Kaynak:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19316615?via%...