Cumhurbaşkanına hakaret davasına bakan hakime soruşturma

Cumhurbaşkanına hakaret davasına bakan hakime 'yargılama aşamalarını bildirmediği' gerekçesiyle soruşturma açıldı. Hakim bakanlığın talebini bazı davalar üzerinde oluşturulmak istenen baskı olarak niteledi.

Hakim Ali Haydar Yücesoy, Cumhurbaşkanına hakaret davasında Adalet Bakanlığı’nın 'Yargılama aşamalarını bildir’ talimatına uymadı, hakkında soruşturma açıldı. Yücesoy, HSK atamaları ile ilgili paylaşım nedeniyle soruşturma geçirmişti.

İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Adalet Bakanlığı, kapatılan İstanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'cumhurbaşkanına hakaret' davasıyla ilgili mahkemeden bilgi istedi.

2015 yılında açılan ve 2016 yılında da devam eden davanın üçüncü duruşmasında, mahkemenin hakimi Ali Haydar Yücesoy, bakanlıktan gelen taleple ilgili ara karar verdi.

Yücesoy, verdiği ara kararda 'Adalet Bakanlığı'nın kamu davası yargılamalarının aşamaları ve sonuçlarının hakkında bilgi verilmesi yönündeki talimatının yasal sebep ve dayanağının anlaşılamadığını' belirtti.

SORUŞTURMA SIRASINDA AFYON'A GÖNDERİLDİ

Yücesoy'un ara kararından sonra hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında ise, Yücesoy İstanbul hakimliğinden Afyonkarahisar hakimliğine gönderildi.

Hakim Ali Haydar Yücesoy'un soruşturma açılmasına neden olan ara kararında, 'Bakanlığın HSYK'daki idari ve yargısal konum etkinliğinin gözetilip, mahkemeler üzerinde belli davalara özgü olarak baskı kurmasının amaçlanıp amaçlanmadığının açıklanmasını' da istedi.

BAKANLIKTAN CEVAP

Ara kararının ardından bakanlık, Yücesoy'a yanıt verdi. Yanıtta, cumhurbaşkanına hakaret davalarındaki istatistiki bilgilerin toplanması için yargılama aşamalarının bildirilmesinin istendiği belirtildi.

Yanıttan sonra ise, hakim Yücesoy hakkında soruşturma başlatıldı. Bekir Bozdağ'ın bakanlığı döneminde başlatılan soruşturmaya, şimdiki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'inceleme izni' ve 'olur' verdi. Ardından da hakim Ali Haydar Yücesoy hakkında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi fezleke düzenledi.

'ARA KARARIN SORUŞTURMA KONUSU YAPILMASI HUKUKSUZLUK'

Fezlekenin ardından HSK müfettişi, Yücesoy'dan 11 Temmuz'da savunmasını yapmasını istedi. Yücesoy, HSK müfettişine gönderdiği yanıtta, 'Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen yargılamanın beraatle sonuçlandığını ve beraat kararına itiraz edilmediğini' belirtti. Yargılama sürecinde ve sonucunda hukuka aykırılık olmadığını ifade eden Yücesoy, savunmasında, 'verdiği ara kararın ihbar ve soruşturma konusu yapılmasının hukuka aykırı olduğunu' söyledi.

'HUKUKİ DAYANAK VE NEDENLERİ AÇIKLANMADI'

Savunmasında, 30 yılı aşan hakimlik hayatında, başka tür ve nitelikte davaların hiçbirinde bakanlığın talimatının bir benzeri ile karşılaşmadığını belirten Yücesoy, ara kararı bakanlıktan gelen isteğin gerekçesini öğrenmek için düzenlendiğini vurguladı. Ayrıca, bakanlıktan gelen "İstatistik toplanıyor" yanıtının, talimatın hukuki dayanağını ve nedenlerini anlaşılır kılmadığını da savundu.

'HUKUK DEVLETİNDE GELİNEN NOKTA'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçilme yeterliliğine engel olan adli sicil kaydının silinmesi davasının görüldüğü Diyarbakır 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde görev yaptığını da hatırlatan Yücesoy, talebin kabulü yönünde muhalefet şerhi koyduğunu belirtti.

Yücesoy, 'Erdoğan'ın iktidarı döneminde böyle bir soruşturmayla karşılaşmış olmanın hukuk devletinde gelinen noktayı gösterdiğini' söyledi.

Yücesoy savunmasında, bakanlığının talimatının ve davanın her celsesinin bakanlıkça takip edilmesinin bir hakim tarafından baskı olarak hissedilebileceğini, bunun olağan olduğunu kaydetti.