Çözüm mutfaktaki kapitalizmi yıkmakta: Dünyada obezite ve bodurluk artıyor

Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki nüfusun üçte birinden fazlasında aşırı beslenme bozukluğu var. Dünyadaki aşırı kilolu-obez sayısı 2,3 milyon iken, 150 milyondan fazla çocuk da bodur. Gıda sektörüne tekellerin hakimiyeti çifte yükün önemli nedeni.

Lancet dergisinde yeni yayımlanan birkaç makale düşük ve orta gelirli ülkelerdeki beslenme bozukluğu sorununu tartışıyor.

BESTLENME BOZUKLUĞUNDA ÇİFTE YÜK

Günümüzde pek çok ülke hem aşırı kiloluluk-obezite hem de bodurluk sorunundan muzdarip. Bu durum “beslenme bozukluğunun çifte yükü” olarak isimlendiriliyor. Çocuklarda bodurluk (yaşına göre kısa boyluluk) uzun süreli beslenme bozukluğunun göstergesidir.

Dünyadaki aşırı kilolu-obez sayısı 2,3 milyon iken, 150 milyondan fazla çocuk da bodur.

Düşük ve orta gelirli ülkelerde ise bu iki sorun hem birey hem aile hem de ülke ölçeğinde üst üste binmiş durumda ve çok yaygın.

1990’lardan beri düşük ve orta gelirli ülkelerin %38’i çifte beslenme bozukluğu yaşıyor. Bu ülkelerin nüfusunun %15’inden fazlası yaşına göre düşük kilolu (zayıf), %30’undan fazlası yaşına göre kısa (bodur), %20’sinden fazlası aşırı kilolu.

GIDA SEKTÖRÜNE TEKELLERİN HAKİMİYETİ ÇİFTE YÜKÜN ÖNEMLİ NEDENİ

Anne sütüyle beslenme sorunlardan korunmanın en önemli ilk adımı. Sonrasında ise işlenmemiş gıdaların tüketimi geliyor.

Ancak son yıllarda bütün düşük ve orta gelirli ülkelerde yeme, içme ve ulaşım alışkanlıklarında köklü değişiklik oldu.

Besin sistemi tamamen farklılaştı. Marketleri dolduran aşırı işlenmiş gıdalar hem çocukluktaki hem de erişkinlikteki beslenme alışkanlıklarını değiştirdi.

Pek çok ülkede gıda sektörü global yiyecek ve tarım şirketlerinin elinde.

ÇÖZÜM GIDAYI VE BESLENMEYİ TEKELLERDEN KURTARMAKTA

Lancet yazarları çifte yükün nedenlerini sağlıksız gıdalarla beslenme, sedanter yaşam ve sağlıksız gıda tercihine götüren psikososyal stres olarak sıralıyorlar ve politik bir faktöre de işaret ediyorlar: Tekellerin gıdanın üretim, pazarlama ve tüketimindeki hakimiyeti.

Sonuç olarak da sağlıklı beslenme için yeni bir tarım ve besin zinciri sistemi kurulması ve hükümetlerin de bunun için çaba göstermesi gereğine dikkat çekiyorlar.

Haliyle, kapitalist üretim tarzında ve emperyalist bir dünya sisteminde bunun nasıl başarılacağı konusuna hiç girmiyorlar. Günümüzün kapitalist “bilim”ortamında böyle işler tehlikeli bulunur.

Oysa çok açık ki, obezite ve bodurluğun tanımladığı çifte beslenme bozukluğu sorunu bizi bir kez daha anti-kapitalist ve anti-emperyalist mücadele meselesine götürüyor.

Mutfağımızdan tekelleri çıkaracak olan da sosyalizmdir.

Kaynaklar:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32497-3/fulltext

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932472-9

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2819%2932472-9