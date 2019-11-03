Çorlu'da Aydınlanma Seminerleri sürüyor

Çorlu'da Aydınlanma Seminerleri kapsamında ‘Cumhuriyet’e Ne Oldu’ paneli Ali Paşa Semt Evi’nde Gazeteci – Yazar Orhan Gökdemir’in sunumu ile yapıldı.

Çorlu Ali Paşa Semt Evi’nin bu ay ki Aydınlanma Semineri ‘Cumhuriyet’e Ne Oldu’ başlığında Gazeteci – Yazar Orhan Gökdemir’in sunumu ile yapıldı. Mahallelilerin ilgi gösterdiği sunumda Gökdemir sözlerine ‘ Cumhuriyet meselesi iki yüz yıllık Aydınlanma kavgamızın bir parçasıdır ve en önemli dönemeçlerinden birisidir’ diye başladı.

Gökdemir Cumhuriyet’in toplumu ortaçağ düzeninden yurttaşlığa geçirdiğinin altını çizerken Fransız Devrimi ,Ekim Devrimi gibi devrimlerde görülen modernleşmenin Kemalist Devrim tarafından da uygulandığını tıpkı diğer devrimler gibi takvim , alfabe , kıyafet gibi sembol değişimlerin yaşandığını belirterek devrimci süreçlerin benzerliklerine dikkat çekti.

Cumhuriyet’in devrimci atılımının 30’lı yılların ortalarına doğru düşüşe geçtiğini vurgulayan Gökdemir ‘Cumhuriyet’in çözülmesinin başlangıcını ise 40’lı yıllara yani Türkiye’nin SSCB’ne karşı kurulan ittifaklara katılmasına kadar götürebiliriz. Sonrasında 60 ve 70’li yıllarda yükselen sol harekete karşı sağcı cepheler kurularak devam eden bu süreç 12 Eylül ile zirveye ulaşmıştır ve 12 Eylül ile devletin resmi tezi haline gelen Türk İslam sentezi ile Cumhuriyet bir cenazeye çevrilmiştir’ dedi.

AKP’nin rolüne dair ise ‘ 12 Eylül’ün yapamadığı cenaze kaldırma işinin ‘ düştüğünü söyleyen Gökdemir ‘ fakat AKP cenazeye tecavüz etmiştir aslında arada sırada sorun edilen şey budur’ diye ekledi.

Karamsar olmamak gerektiğini söyleyen Gökdemir ‘AKP yıkılan cumhuriyet yerine hiçbir şey koyamadı . İhvancı ideoloji hem ülkemizde hem de tüm coğrafyada tutmadı. Yarattıkları toplumu esir alamıyor ve tepki görüyor buna bir de dünya genelinde kapitalist sistemin çözülemez krizlerini eklendiğini görüyoruz. Hem dünya hem ülkemiz büyük bir kırılmaya doğru gidiyor biz bu kırılmada yeni bir cumhuriyet kuracağız fakat bu mutlaka sosyalist bir cumhuriyet olacak çünkü geçmişe dönüş bizi asla kurtaramaz sosyalizmden aşağısı kabul edilemez’ diyerek sözlerini noktaladı.

Sunum daha sonra soru cevap şeklinde devam ederek son buldu.