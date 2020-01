Çocuk işçiye işkence yapan patronlar tutuklandı

Çocuk işçiyi tavana asan, işkence yapıp döven patronlar tutuklandı.

Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde çırağı E.A.Y.'yi, palangaya bağlayıp işkence ettiği için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan iş yeri sahibi Murat C. ve ağabeyi Mehmet C., Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine tekrar gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., eylül ayında araç yedek parça satışı yapan Murat C. ve ağabeyi Mehmet C.'ye ait iş yerinde çırak olarak işe başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş yeri sahibi Murat C. tarafından vida alması için malzemeciye gönderildi. İş yeri sahibi Murat C., vidanın numarasını unuttuğu için E.A.Y.'yi halk arasında 'caraskal' olarak bilinen palangaya bağlayıp, tavana astı. Pantolonu da yarıya kadar indirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan sonra Murat C. tarafından, 'caraskal kırılabilir' düşüncesiyle indirildi.

Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık günü, bir malzemeyi hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat C. tarafından tekme- tokat dövüldü.

Şikayet üzerine Murat C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı ve suç duyurusunda bulunuldu.