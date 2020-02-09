Çığ düşmesinin ardından Van'da basın açıklaması, anket, toplantı yapmak yasaklandı

Van'da 33 kişinin öldüğü facianın ardından Van Valiliği anket yapılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür dağıtılması ve basın açıklaması yapılmasını yasakladı.

Van'da 33 kişinin yaşamını yitirdiği çığ düşmesinin ardından dün Van Valiliği yaptığı yazılı açıklamada il sınırları içerisinde "terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek" gerekçesiyle açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stand kurulması, açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması 15 gün süreyle yasaklandı.

Van Valiliğinin koyduğu yasağın 22 Şubat gününü de kapsayacağı duyurulurken yasak "terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla" ifadeleriyle duyuruldu.