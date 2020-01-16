'CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arsalar aldı'

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 'Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz' iddiasında bulundu, herhangi bir isim ya da konum bilgisi vermedi.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını iddia etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul’un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP’lilerin, özellikle parti yöneticileri, il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" dedi.

Bilimsel çalışmalar ve ÇED raporlarına göre, İstanbul için bu projenin bir kazanım olacağını savunan Cahit Özkan, şunları kaydetti: "Her şeyden önce 2009'dan bugüne gelinen süreçte, 40'tan fazla üniversitede yaklaşık 200'ün üzerinde profesörün, öğretim görevlisinin yapmış olduğu çalışmalar, hidroteknik, çevre mühendisliği jeoloji, jeofizik çalışmalar neticesinde, ÇED raporları tamamlanmış ve proje çalışması nihayete ulaşmıştır. Bu çalışmaların tümüne baktığımızda, yapılacak Kanal İstanbul'un bir risk teşkil etmeyeceği yapılan ve tamamlanan ÇED raporları çerçevesinde neticelenmiştir. İstanbul'un çevre açısından sadece kazanımları söz konusu olacaktır. Olası gemi kazalarını önlenmek suretiyle İstanbul'un havası, suyu ve denizi korunmuş olacaktır. Kanal İstanbul güzergahında yapılacak çevre çalışmaları da herhangi bir tehlike oluşturmadığı da raporlarla bilimsel olarak ortaya koyulmuştur."