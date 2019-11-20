Cezaevinden firar eden koca boşanmak isteyen eşini öldürdü

Hatay’da cezaevi firarisi Ahmet Kaya boşanmak isteyen eşi Sibel Kaya’yı bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kadının geçen yıl eşi tarafından tehdit edildiği için polise başvurduğu ancak mahkemenin 'koruma tedbir kararı'nı reddettiği öğrenildi.

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde cezaevi firarisi Ahmet Kaya boşanma aşamasında olduğu eşi Sibel Kaya’yı sabah saatlerinde evinde bıçakladıktan sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Sibel Kaya çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı, ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaya akşam saatlerinde Antakya Akevler Mahallesi’nde polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KORUMA TEDBİR KARARI REDDEDİLMİŞTİ

Sibel Kaya’nın geçen yıl polise başvurarak eşinin kendisini tehdit ettiğini bildirdiği ancak mahkemenin “koruma tedbir kararını” reddettiği öğrenildi.

