Ceren'in katili 2 polis memurunu bıçaklamış

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, kendisini gözaltına alan 2 polisi kelepçe takılmadan bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı.

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un, kendisini gözaltına alan 2 polisi hızla bindirildiği polis aracında bıçakladığı ortaya çıktı.

Polis, izini sürdüğü katil zanlısı Arduç'u 4 Aralık'ta esnafın ihbarıyla otogar yakınlarındaki Altınordu ilçesi Yenimahalle'de yakaladı.

Tanınmamak için siyah mont giyen Arduç'u polis ekipleri yakaladı. Bu sırada çevredekiler, büyük tepki gösterdikleri katili linç etmeye kalkıştı. Bu esnada kelepçe takılmayan ve üzeri aranmayan katil zanlısı, hızla ekip otosuna bindirildi.

Arduç'un, yakalandığı noktadan uzaklaştırılıp emniyete götürüldüğü sırada, belinden çıkardığı bıçakla yanında ve ön koltukta oturan 2 polis memurunu yaraladığı öğrenildi.

Takviye ekiplerin gelmesiyle Arduç'un, aynı aracın kafesli olan bagaj kısmına koyularak, emniyete götürüldüğü belirtildi.

Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı 2 polisin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.