Ceren Özdemir'in katili hastaneye sevk edildi

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için hastaneye sevk edildi.
Arduç bugün tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Arduç, dün ilk defa hakim karşısına çıkmış, ifadesinde akıl hastası olduğunu söylemişti.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, dün yapılan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Arduç'un ifadesi üzerine akıl sağlığının tespit edilmesine karar vermişti.
Bir süre hastanede gözetim altında kalacağı öğrenilen Arduç'un, 20 Ocak 2020'de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.