Çavuşoğlu: Montrö'nün ortadan kalkması için Türkiye'de bir tartışma yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 'Orta Doğu Barış Planı'na Arap Ligi'nin yanıtı hakkında ve emekli büyükelçilerin Kanal İstanbul projesinin Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açacağı yönündeki duyurusu hakkında konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Çavuşoğlu, emekli büyükelçilerden oluşan bir grubun Kanal İstanbul projesinin Montrö Sözleşmesi'ni tartışmaya açacağına yönelik yaptığı duyuruyu değerlendirdi. Çavuşoğlu, duyurunun Dışişleri Bakanlığı'nın imajı için hoş olmadığını söyleyerek "Montrö'nün ortadan kalkması için Türkiye'de bir tartışma yok. Anlaşmanın iptali için bir kanal açmaya da gerek yok" dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'NİN TEK TARAFLI ORTADOĞU BARIŞ PLANI

Son derece sert bir açıklama yaptık, net bir açıklama yaptık. Bazı ülkelerin doğrusu bu planla ilgili açıklamalarından dolayı üzülmüştük ama Arap Ligi'nin açıklamasında bir bütünlük var. Türkiye olarak tutumumuz net, tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız. Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında da yarın bu tutumu sürdüreceğiz. Metnin daha önce hazırlanması konusunda da Dışişleri Bakanlarımıza da talimatlarımızı verdik. Cidde'deki arkadaşlarımız, bakanlıktaki arkadaşlarımız çalışyıor. Orada Filistin Dışişleri Bakanıyla da görüşeceğiz. İyi bir metin çıkmasını sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte de birlik beraberliği koryarak bu plana karşı durmamız gerekiyor. BM parametrelerinde kalıcı barış için çabaları yoğunlaştırmamız lazım. BM'nin açıklamlarını da bu konuda olumlu buluyoruz. Bundan sonra pasif değil daha aktif olmamız gerek, hep beraber. İnşallah yarın da Cidde'den bu anlamda net bir karar çıkaracağız.

KANAL İSTANBUL: ESKİ BÜYÜKELÇİLERİN MESAJI BAKANLIĞIMIZIN İMAJI AÇISINDAN HOŞ OLMAMIŞTIR