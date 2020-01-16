Çanakkale: Troya Festivali'ne değil deve güreşine bütçe

19 Ocak’ta 7’incisi düzenlenecek olan Truva Deve Güreşleri Festivali hamiliğini yine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan üstlendi. Belediye Troya Festivali'ni ödenek yok diye iptal etmişti.

19 Ocak’ta 7’incisi düzenlenecek olan Truva Deve Güreşleri Festivali hamiliğini yine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan üstlendi. Gereken organizasyon işleri için düzenlenen ihalenin 255 bin TL bedelle bir özel şirkete verildiği bilgisine Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan erişmek mümkün. Düzenlenecek deve güreşlerinin ağası farklı olmasına rağmen maddi külfetin karşılanması konusunda Ülgür Gökhan’ın kamu kaynaklarından ağalık yaptığı açıkça görülmekte.

Kısa bir süre önce de Kepez Belediyesi özel şahısa ait bir alanı düzenleyerek deve güreşlerinin yapılmasını sağlamıştı. Daha sonra kullanımdaki yeşil alanı yok ettiği için semt halkının şikayetlerine neden olan deve güreşi alanı hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmıştı. Bugünlerde deve güreşlerinin, diğer kültür-sanat faaliyetlerinden daha büyük bir desteğe sahip olduğu görülüyor.

Bilindiği üzere yıllardır düzenlenmekte olan Troya Festivali parasızlık nedeniyle 2019 yazında yapılamamıştı. Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından alçakgönüllü bir bütçe sağlanması halinde halkın sanatçılarının desteği ile festivalin yapılması çağrısı da Çanakkale Belediyesi’nden olumlu bir yanıt alamamıştı.