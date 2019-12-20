Büyükada'da faytoncu gerginliği

İstanbul Valiliği'nin 3 ay süreyle faytonlara at koşulmasını durdurma kararının doğru olmadığını ileri süren faytoncular eylem yaptı. Büyükada'da faytonların bulunduğu alan çevik kuvvet ekipleri tarafından kapatıldı.

Büyükada'da ruam hastalığı tespit edilen 81 atın öldürülerek ormanlık alana gömülmesi sonrası İstanbul Valiliği'nin Adalar’da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulmasına yönelik kararına faytonculardan tepki geldi.

Faytoncular "Sadece 81 at öldü diye, öldürüldü diye bu kararı almanın doğru olmadığını" öne sürdü. Bazı faytoncular açlık grevine başlayacaklarını belirtti.

Akşam saatlerinde bölgeye sevk edilen çevik kuvvet ekipleri, faytoncuların faytonların bulunduğu alana girmesini engelledi. Polisin faytonculara müdahaleye hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan Büyükada'da 81 atın ruam hastalığı yüzünden itlaf edilmesi üzerine, hayvan hakları savunucuları İBB önünde bugün de protesto gösterisi yaptı. Hayvan hakları savunucuları Adalar'da atlı faytonların kullanımının tamamen durdurulmasını talep ediyor.

