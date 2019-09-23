Bursa’nın ilk semt evi Görükle’de açıldı

Bursa Nilüfer'de açılan semt evi, üniversite öğrencilerinin, sanayi işçilerinin ve kamu çalışanlarının yaşadığı Görükle Mahallesi'nde TKP'nin ulaştığı örgütlülüğü büyütmek ve halkın sorunlarına birlikte çözüm aramak amacını güdüyor.

Türkiye Komünist Partisi’nin 2018 Eylül ayında düzenlediği 'Emekçilere!' başlıklı konferansında açmayı kararlaştırdığı semt evlerinden biri de Bursa'da açıldı. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Görükle mahallesinde yapılan açılışa TKP Merkez Komitesi üyesi Mehmet Kuzulugil de katılarak bir konuşma yaptı.

Görüklelilerin ilgi gösterdiği açılış, TKP Görükle Örgütü adına Tuğçe Sezen Gedik’in yaptığı konuşmayla başladı. Uludağ Üniversitesi yerleşkesinin yanında bulunması sebebiyle öğrencilerin de yoğun bir şekilde yaşadığı Görükle’de okurken aynı zamanda çalışmak zorunda kalan öğrencilerin durumundan, uğradıkları haksızlıklardan ve ağır çalışma koşullarından bahseden Gedik, kadınların iş yaşamında maruz kaldıkları mobbing ve kayıt dışı çalıştırılmaya da değindi.

'BURSA'DA BAŞKA SEMT EVLERİ AÇILACAK'

Mahallelerde kol gezen uyuşturucu çetelerinin yarattığı sorunlara da işaret eden Tuğçe Sezen Gedik, “Hal böyleyken memleketin her yerinden bir çürüme akıyor, diyoruz. Bu düzen değişmeli, diyoruz. Madem bu düzen değişmeli diyoruz bu düzeni değiştirecek olan bizleriz ve bunun için birlikte hareket etmek, bir arada olmak zorundayız,” dedi. Semt Evleri’nin de bu amaca hizmet edeceğini söyleyen Gedik, açılan semt evinin Bursa’daki ilk semt evi olduğunu, ancak şehrin farklı yerlerinde bunlara yenilerinin ekleneceğini belirtti: “Biz bu Semt Evleri’nde, karşısında durduğumuz düzeni değiştirmek için birlikte hareket etmek, birlikte üretmek, birlikte sorunlarımızı çözmek için bulunacağız. Sizleri de buraya daha fazla katkı koymaya, daha fazla insanın buradan haberdar olmasını sağlamak için bu sürecin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

'TKP ÖNCE HAKKI YENİLENİN HAKKINI ALACAK'

Tuğçe Sezen Gedik’in ardından söz alan Mehmet Kuzulugil ise Semt Evleri’nin, TKP’nin 2018 yılında “Emekçilere!” başlığıyla yaptığı konferansın çıktılarından biri olarak hayata geçtiğini dile getirdi.

Kuzulugil "hakkını alamayan insanların sesini, çığlığını her yerde duyuyoruz" dediği konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkını alamamak nedir? Hak ettiği ücreti alamamak, yasalarda kendisine tanınmış hakları alamamak, haftada şu kadar saat değil bu kadar saat çalışıp fazla mesai ücretini alamamak, insan gibi çalışma hakkını alamamaktır. Hakkını alamayan insanlar da öyle mağdur, mazlum, bir küçük azınlık değil. Aksine Türkiye’nin asıl büyük çoğunluğunu oluşturan, asıl üreten, asıl güç sahibi olan, yani bu ülkede, ‘Bu iş böyle olmayacak’ dediğinde bu işin böyle olmaması için güce sahip olan yığınlardan, milyonlardan söz ediyoruz. Öyleyse Türkiye Komünist Partisi önce bu hak alamama sorununu, hakkını yedirme sorununu ortadan kaldıracak.”

Çalışma haklarının ne olduğunu bile bilmeyen çok sayıda emekçinin semt evlerinde bu konularla ilgili bilgilendirileceğini, TKP’li avukatlarla kafa kafaya vererek sorunlarına çözüm bulacağını dile getiren Kuzulugil, Türkiye’de emekçilerin yozlaşmış televizyon dizileriyle düşünsel ve ahlaki çürümeye itilmesi, kadınların şiddete maruz kalması ve öldürülmesi, hukuksuzluğun emekçilerin üzerine çullanması, emekçilere sağlıksız bir yaşamın dayatılması ve sağlığın insani bir hak değil parayla satın alınan bir hizmeti haline getirilmesi karşısında Türkiye Komünist Partisi’nin emekçileri bir araya getirip onlarla birlikte düşüneceğini, mücadele edeceğini ve kaynaklarını bu uğurda seferber edeceğini söyledi.

Kuzulugil’in konuşmasının ardından Türkiye Komünist Partisi’nin tarihinin anlatıldığı bir video gösteriminin yapıldığı açılış, konukların sohbetiyle devam etti.