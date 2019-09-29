Bursa'da kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı: Bir çocuk yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak arasında sürat yaptığı iddia edilen kamyonet, sokakta oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada, 3 yaşındaki Muhammet Talha İnan yaşamını yitirdi, 1 çocuk ise ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl İlçesi Akhisar Mahallesi'nde sokak arasında süratli olduğu iddia edilen kamyonet, toprak yolda kayarak kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet sokakta oynayan çocukların arasına daldı. Kamyonet, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kazanın ardından, kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yaralanan çocuklar otomobillerle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Muhammet Talha İnan hayatını kaybetti. Fikriye Muhammedov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan kaçan şöfor yaklaşık 1 saat sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.