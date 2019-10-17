Burası Samsun Büyükşehir Belediyesi: İşçinin maaşını kes, AKP toplantısına 357 bin 500 TL öde!

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’nin Karadeniz Bölge Toplantısı’nın giderlerini ödediği ortaya çıktı. 357 bin 500 lira harcanan üç günlük toplantının organizasyonu için açılan ihale, tekliflere kapatılıp belediyenin şirketine verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendi kasasından üç gün süren AKP’nin Karadeniz Yerel Yönetimler toplantısı için 357 bin 500 TL ödedi. Kamu İhale Merkezi İhale Takip Sistemi İnternet sitesinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Himayesinde 11-13 Ekim 2019 Tarihinde Düzenlenecek Olan Yerel Yönetimler Toplantısı Organizasyon İşi Hizmeti Alımı başlığıyla 4 Ekim’de teklif edilip 10 Ekim’de sözleşme yapılan ihaleye sadece belediyenin “Samsun Kültür Turizm Şirketi” katıldı.

11-13 Ekim tarihlerinde Sheraton Grand Samsun Hotel’de yapılan toplantıya, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, AKP Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun AKP İl Başkanı Ersan Aksu, tüm illerin belediye başkanları, ilçe belediye başkanları katıldı.

'ŞEREF VE MUTLULUK DUYDUK'

Demir, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtirken AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, toplantıdan şeref duyduğunu söyleyerek “3 kez Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızı Samsun’da ağırlama şerefine nail olduk. İnşallah seneyi tamamlamadan bir kez daha Cumhurbaşkanımızı ağırlama beklentimizi ifade etmek istiyorum. Samsunumuz, AK Parti belediyeciliği açısından marka bir şehirdir.” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise “Öncesinde patırtılı, ideolojik, kafasındaki sapık dünya görüşüne insanları götürmeye çalışan, hizmeti dışlayan, hizmet etmeyi hiç düşünmeyen bir belediyecilik anlamı vardı. 1994’de bizim ve misyonumuza sahip arkadaşlarla birlikte ‘hizmet belediyeciliği’ başladı.” diye konuştu.

TARIM KENTİ Mİ, SANTRAL KENTİ Mİ?

Tarımsal sit alanı değerindeki Samsun Çarşamba ovasında halkın tüm itirazlarına rağmen Büyükşehir Belediye Meclisinin de kararıyla hayata geçirilen Oltan ve Köleoğlu Enerji’nin Biyokütle Enerji Santrali ile ilgili tepkiler devam ederken Özhaseki toplantıda “Eğer siz turizm şehriyseniz planlamayı hayvancılık şehri gibi yapamazsınız. Siz sanayi şehriyseniz, oradaki planlama bile ayrıdır” dedi. Sanayi bölgesi olmayan Çarşamba Ovası’nın santral şirketlerine teslim edildiği, Oltan ve Köleoğlu’ndan sonra Çarşamba Çınarlık için de C6 Group’un santral başvurusunda bulunduğu, bölgede toplamda 6 santralin kurulmak istendiği biliniyor.

BELEDİYENİN 150 TAŞERON İŞÇİSİ: 4 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ

Öte yandan AKP’nin Karadeniz Bölge Toplantısı için kendi kasasından 357 bin 500 lira harcayan Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 150 taşeron işçi, 12 Eylül tarihinde 4 aydır maaş alamadıkları için belediye binası önünde toplanarak Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na dilekçe vererek ödeme yapılmasını istemiş, belediyenin kendilerini mağdur ettiğini söyleyen işçiler, “Asgari ücretle çalışıyoruz, 4 aydır maaş alamıyoruz, evimize ekmek götüremiyoruz. Yeter artık böyle bir şey olmaz” demişti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi 17 Eylül tarihinde de yerel seçimlerden önce belediye işçilerinin maaşlarına yapılan % 17,65’lik zammı “belediyenin ekonomik olarak iyi olmadığı ve maaşları bile krediyle ödediği” gerekçesiyle iptal etmişti.

TÜM BEL-SEN Samsun Şube Başkanı Suat Yıldız, dün yaptığı basın açıklamasında işçilerine eksik maaş ödeyen İlkadım, Canik ve Atakum belediyelerini eleştirerek "Personel maaşlarını eksik ödeyerek geçici çözümler ortaya koyan Samsun'un en büyük işvereni olan üç büyük belediyede çalışan yaklaşık 4 bin kişi, aileleriyle 16 bin kişi etkilenmiştir. Personel maaşından yapılan tasarruf geçici bir çözümdür" dedi.

'İŞÇİLERİN MAAŞINDAN TASARRUFA GİTMEK SUÇTUR'

"Son 1 yıl içerisinde elektriğe yüzde 57, suya yüzde 25, doğalgaza yüzde 57, akaryakıta yüzde 30, temel ihtiyaç maddelerine yüzde 40 zam geldiği bir dönemde, işçi ve memurun yarım maaş alması zaten açlık sınırının altında maaş alan çalışanlarımızı, okulların açıldığı ve kışın geldiği bugünlerde zor duruma sokmuştur.” diyen Yıldız, çalışanların maaşından tasarrufa gitmenin suç olduğunu belirtti.