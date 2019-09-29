Burak Demir Futbol Turnuvası düzenlendi

16 yaşındaki çocuk işçi Burak Demir’in ehliyetsiz bir şekilde motorsikletli siparişe gönderilmiş, yaşamını yitirmişti. Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile örgütlenmeye karar veren moto kuryeciler dün yaşamını yitiren arkadaşları Burak Demir için futbol turnuvası düzenledi.

Geçtigimiz ay komi olarak çalıştığı işyerinde "işlerin yoğunluğu" nedeniyle ehliyetsiz bir şekilde motorsikletli siparişe gönderilen Burak Demir hayatını kaybetmişti. Yaşanan iş cinayeti üzerine kurye arkadaşları Burak'ı yalnız bırakmamış, yaptıkları eylemle her türlü hak gaspına ve yaşanan iş cinayetlerine karşı moto kuryelerin örgütlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bunun üzerine Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı ile iletişime geçen moto kurye işçileri, örgütlenmeye ve bir araya gelmeye devam ediyor. Kuryeler bugün düzenledikleri Burak Demir Futbol Turnuvası'nda bir araya geldi.

Moto kuryeler ilerleyen günlerde daha yoğun bir katılımla bir dizi etkinlik daha gerçekleştirip tekrar bir araya geleceklerini açıkladı.