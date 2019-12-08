Eskipazar Bulduk Barajı’nda binlerce balık öldü. Barajda 15 gündür yoğun balık ölümleri yaşandığı ve Bolu Gerede’de bulunan fabrikanın zehirli atıkları yüzünden oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı söylendi.

Karabük Eskipazar Bulduk Barajı’nda binlerce balık öldü. Balık ölümlerinin Bolu Gerede’deki deri fabrikaları atıklarının dereye bırakılması ve kimyasal atıklardan kaynaklanan zehrin barajda birikerek canlıların ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Bulduk Köyü Muhtarı, barajda 15 gündür yoğun balık ölümleri olduğunu, balık ölümlerinin Bolu Gerede’de bulunan fabrikanın zehirli atıkları yüzünden oluşan oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını söyledi.

TBMM Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bulduk Barajı’ndaki balık ölümlerini meclis gündemine taşıdı, “Bu bir katliam” dedi.

'KATLİAMA SEYİRCİ KALMAK'

CHP’li Bakan, “Binlerce balığın can verdiğinigözler önüne seren görüntüler korkunç... Halk sağlığına, doğaya, canlılara ve ekosisteme bu kadar mı hoyrat ve umursamaz yaklaşılır? Bu kadar mı sahipsiz bu canlılar? Bu vahşeteseyirci kalınamaz.Bu görüntüleri görüp, seyirci kalmak bir katliama seyirci kalmaktır! Acilen detaylı bir soruşturma başlatılmalı. Ölen balıklardan ve sudan alınan örnekler ivedilikle incelenmeli. Bu vahşetin sebebi tespit edilerek sorumlularıortaya çıkarılmalı. Bu katliamın tekrarlanmaması için ‘gerçek’ tedbirler, ‘gerçek’ denetimler ve caydırıcı yaptırımlar görmek istiyoruz. Bölgenin rehabilitesi içinse acilen harekete geçilmeli” diye konuştu.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI’NA SORULDU

1 – Eskipazar Bulduk Barajı’ndaki balık ölümlerinin sebebinin ortaya çıkarılmasına dair inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır? İnceleme ve soruşturma hangi aşamadadır ve elde edilen bulgular ve sonuç nedir?

2 – Ölen balıklardan örnekler alınarak, ölüm sebeplerinin saptanması içi bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır? Yapılmaktaysa bu araştırmalardan elde edilen sonuç nedir? Yapılmamaktaysa bunun sebebi nedir?

3 – Balık ölümlerinin Bolu Gerede’deki deri fabrikaları atıklarının dereye bırakılması ve kimyasal atıklardan kaynaklanan zehrin barajda birikerek canlıların ölümüne sebep olduğu yönündeki bilgilerden hareketle; söz konusu fabrikalara yönelik hangi denetimler yapılmıştır? Bu denetimlerin sonucunda ortaya çıkan bulgular nelerdir? Hangi fabrikalara hangi cezai işlemler uygulanmıştır?

4 – Bölgede bir daha bu şekilde balık ölümlerinin yaşanmaması için Bakanlığınız tarafından alınacak tedbirler ve uygulanacak caydırıcı yaptırımlar nelerdir?

5 – Balık ölümlerinin yaşandığı bölgede kaç balık ölmüştür? Bölgenin rehabilitesi için hangi çalışmalar yapılacaktır?