Boyun Eğme'nin yeni sayısı çıktı: Eğitim hakkı

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'İlk ve orta öğretimde ikinci dönem başladı. Eğitim Hakkı: Vermiyorlar, alacağız' başlığıyla yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 207. sayısı "İlk ve orta öğretimde ikinci dönem başladı. Eğitim Hakkı: Vermiyorlar, alacağız'' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE İKİNCİ DÖNEM BAŞLADI

EĞİTİM HAKKI: VERMİYORLAR, ALACAĞIZ

Özelleştirmeyle gelen karanlık

Eğitim sistemimizdeki dönüşüm AKP’den önce başladı ama AKP dönüşümü hızlandırmakla kalmadı, başlatanların cesaret edemeyeceği bir noktaya taşıdı.

Anayasayla tanınan eğitim hakkının fiilen ortadan kaldırılması anlamına gelen dönüşümün merkezinde yine o vardı: Özelleştirme!

Baraj, köprü, otoyol, fabrika, elektrik santrali ne varsa özelleştiren AKP, eğitimdeki özelleştirmede de rekor üstüne rekor kırdı.

Özelleştirmeyle birlikte dinselleştirme geldi. Müfredatın açıkça şeriat devletine yakışır bir hale getirilmesi, zorunlu din derslerine sözde seçmeli din konularının eklenmesi gibi adımlar, şiddetli bir imam hatip furyasıyla tamamlandı.

Bu adımlar, eğitimde özelleştirmeye de inanılmaz bir destek sağladı: Çocuklarını devlet okullarının şeriatçı karanlığından kurtarmak isteyenlere özel okullar bir imkan gibi sunuldu.

Eğitim toptan kalite kaybetti. Bütün unsurlarıyla daha fazla para ister hale geldi.

Eğitimcilerin durumu da bu tabloyla paralel seyretti. İlk yıllarda dersanelerde, özel okullarda daha iyi paralarla iş bulacağı umuduyla oyalanan öğretmenlerin sonunda vardığı yer kölelik oldu. Vahşice çalıştıran, zaten verdiği ücret karın tokluğuna ancak yeten özel okullar son dönemde maaşları da ödememeye başladı.

Emekçilerin dünya çapında verdikleri mücadelelerle, Sovyetler Birliği’nin yarattığı örneklerle kazanılmış olan eğitim hakkı bu şekilde ellerimizden kayıp gitti.

Şimdi bu hakkı geri almak için harekete geçmenin zamanı.

Özelleştirme ve gericileştirme furyasını geri çevirmenin zamanı.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: