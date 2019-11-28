Boyun Eğme'de bu hafta: Sefil basın

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Sefil Basın' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 197. sayısı "Sefil Basın" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

SEFİL BASIN

Taraflı ya da tarafsız haber... Geçiniz. Bugün haber yazan değil haber üreten, operasyon gazeteciliği yapan bir kağıt yığını var ortada. Düzen siyasetinin önümüze attığı yüzleri makyajlayan, onlardan kahramanlar ve canavarlar üreten sefil bir basın.

En bağımsız geçineni de görüp haber yaptıklarıyla, görmezden geldiklerini örtmeye çalışıyor.

Böyle olunca, her türlü operasyona açık bir tablo ortaya çıkıyor.

Muharrem İnce’ye operasyon çekildi çünkü o yeni CHP’ye karşı milli CHP’yi temsil ediyordu diyenlerle, her şeyini Avrupa’dan ya da ABD’den esecek bir rüzgâra bağlamış yenilikçiler bu tablo içinde birbirlerine “komplo” kurup duruyorlar. Ya da komplo kurduklarını zannederken, yine dönüp dolaşıp Erdoğan’a kazandırıyorlar.

Basın ise, bu manzarayı değiştiren, dumanı pusu dağıtarak görüş mesafesini artıran bir rol oynamıyor. Aksine, bu garipliklerin içinde önemli bir rol de ona düşüyor.

YÜZDE 95'İ DOĞRUDAN İKTİDARA BAĞLI

Öteden beri birkaç ailenin kontrolündeydi. AKP müdahaleleriyle bu durum değişti. Artık başka birkaç ailenin kontrolünde. Yeni ailelerin diğerlerinden farkı doğrudan iktidara iliştirilmiş olmalarıydı.

AKP iktidarı medyanın yüzde 95’ini kontrol ediyor.

Bunun beklenmeyen sonucu ise basının operasyon gücü dışındaki etkisinin azalması. Türkiye halkın haberlere güvensizlik oranında dünya ikincisi.

AKP rejiminde havuz medyası işsizlik, hayat pahalılığı, zam, iflas, ödenemeyen krediler, sebze kuyruklarını görmezden geliyor, içinde bulunduğumuz derin ekonomik krize ilişkin haberleri gizliyor.

HAVUZ GENİŞLEDİ BASINI YUTTU

Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil’in Barış Pınarı harekatını destekleyen mesajlarının ardından Erdoğan “Bundan çok mutlu olurum, bu, milli birlik durumudur” yorumunda bulunmuştu.

Açıkça söylemek gerek, Erdoğan en sivri dilli, en sert muhaliflerini gerektiğinde kendi yedeğine alıverecek kıvraklığı gösteriyor.

Aslında kıvraklık muhaliflerin kıvraklığı. Erdoğan, onların hizmet ettikleri düzenin pusulasına uyuyor ve bu da yetiyor.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: