Boyun Eğme'de bu hafta: Piyasacı sağlık çöküşün eşiğinde

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı 'Piyasacı sağlık çöküşün eşiğinde' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 201. sayısı "Piyasacı sağlık çöküşün eşiğinde" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

PİYASACI SAĞLIK ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

İlaç tekelleri, inşaat tekelleri, teknoloji tekelleri daha fazla kâr etsin diye en temel hakkımızdan, sağlığımızdan oluyoruz.

2019 bitiyor. Kapitalist sağlık sistemi yüzünden bu yıl da milyonlarca lira israf edildi. Yüzbinlerce hasta en basit ilaçlara ulaşamazken gereksiz istenen görüntüleme tetkikleri yüzünden MR çekimlerinde Türkiye dünya birincisi. Aşılama oranlarındaki düşüş alarm veriyor. Ülke çapında sayıları onu bulan şehir hastanelerine ise ne ulaşılabiliyor, ne içinde tedavi olmak mümkün. Hastane içinde bir yerden bir yere gidebilmek bile büyük başarı.

Çözüm belli, halkın sağlığı için de örgütlenmesi, en temel hakkına sahip çıkması gerekiyor. Tüm sağlık hizmetlerinin kamusal, ücretsiz ve nitelikli olması, özellerin kamulaştırılması, ilaç tekellerinin kuşatmasına son verilmesi… Araştırmaların bağımsız yapılması, gerici şarlatanların sağlığımız hakkında atıp tutmasının da bir cezasının olması!

Üstelik bu hayal değil. Çok daha planlı, bilime uygun, toplumun ihtiyaçları ile örtüşen bir sağlık modelini kurmak mümkün. Sosyalist ülkelerdeki “Toplumcu Sağlık” modeli tam da bu amaca hizmet ediyor.

Aşı karşıtlığı: Yaptırmayanlar herkesi riske atıyor

2019 boyunca aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıkların bazıları adeta “hortladı”. Aşı yaptırma oranları ise düştü. Uzmanlar, toplumun büyük bölümü aşı yaptırmadığında o aşının bir etkisi olmadığına işaret ediyor. Aşılama oranlarının düşmesinde ise aşı karşıtlarının gerici kampanyalarının rolü var. Aslında bu insanlar hepimize karşı suç işliyor!

Kimse memnun değil, ama özelleştirmeler sürüyor

Hastalar, sağlıkçılar, mümessiller, eczacılar… Herkese bir dokun bin ah işit. Fakat özel hastane patronlarının keyfi yerinde. 2019’da da servetlerine servet kattılar. Türkiye’deki tüm hastanelerin, hastane yataklarının üçte birinden fazlası özel sektörün elinde.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: