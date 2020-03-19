Boyun Eğme'de bu hafta: Bütün kaynaklar halka!

Haftalık Boyun Eğme gazetesi bir süre dijital olarak yayımlanacak ve okurlarına internet üzerinden ulaşacak. Bu hafta gazetenin manşetinde Türkiye Komünist Partisi'nin yayımladığı "Bütün kaynaklar halka" başlıklı deklarasyon konu ediliyor.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 213. sayısı ''Bütün kaynaklar halka!'' başlığıyla çıktı. Haftalık Boyun Eğme gazetesi bir süre dijital olarak yayımlanacak ve okurlarına internet üzerinden ulaşacak.

Dijital yayına pdf formatında erişebilirsiniz.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

KORONA FIRSATÇILARINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Bütün kaynaklar halka!

Patronların kurtarma paketine karşı emekçilerin karar paketi

Türkiye Komünist Partisi Erdoğan’ın sahneye çıkıp merakla beklenen salgın önlemlerini açıklamasından önce “halkın sağlığını ve yaşama hakkını esas alan” karar önerilerini açıkladı ve bunların derhal hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Erdoğan’ın beklendiği üzere halkın sağlığını değil sermayenin kârlılığını kurtarmak üzere hazırlanmış paketinin aksine, TKP’nin karar paketi emeçilerin sağlığını, ülkenin geleceğini ve yoksul halkın çıkarlarını koruyor.

TKP’nin açıkladığı paket hakkında iki soru sorulabilir. Birincisi, bunlar yapılabilir mi? İkincisi, bunlar çözüm olur mu?

İlk sorunun yanıtı çok açık: Ülkemiz bu adımları atmak için gereken kaynaklara fazla fazla sahiptir.

İkinci sorunun yanıtı ise iki parçalı: Bu adımlardan başka hiçbir şey halkın sağlığına ve ülkemizin geleceğine iyi gelmeyecektir. Bu yüzden evet, çözüm bunların yapılmasıdır. Öte yandan bunlar yetmeyecektir. Fakat bu adımların devamını getirmek mümkün ve tam bir çözüme ulaşmak mümkündür.