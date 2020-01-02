Boyun Eğme'de bu hafta: '2020: Çalışırsak başarırız'

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme’nin yeni sayısı '2020: Çalışırsak başarırız' manşetiyle yarın okurlarıyla buluşacak. Kolay yollar halka kapalı diyen TKP, 2020'yi kazanmaya çağırdı.

Haftalık siyasi gazete Boyun Eğme'nin 202. sayısı "2020: Çalışırsak başarırız" manşetiyle yarın okurlarıyla buluşuyor.

Gazetenin ilk sayfasında yer alan değerlendirme yazısı şöyle:

TKP 2020’Yİ KAZANMAYA ÇAĞIRIYOR

Seçimler, yeni kurulan partiler, AKP’ye kaybettirilen belediyeler, AKP’nin kabul ettirdiği tezkereler, yükselen umutlar, yaşanan hayal kırıklıkları… 2019 hareketli bir yıl oldu. Ülkemizde hangi yıl hareketli olmuyor ki!

Öte yandan 2019’da geleceği olan, sahte hayaller değil, gerçek umutlar yaratan mücadeleler de yaşandı. Hakkını almak için örgütlenen işçiler, direnişe geçen özel okul öğretmenleri, dize getirilen patronlar…

Kolay yoldan başarı bekleyenleri, sermayenin önüne sürdüğü oyuncaklarla halkın kurtulacağını sananları, AKP’yi AKP ile devirmeyi umanları 2020’de de hayal kırıklıkları bekliyor.

“Zor zamanlar yaşıyoruz ama zora katlanamayanların, hep kolay yoldan kazanmak isteyenlerin işi çok zor” diyen, kendi emeğinden ve gücünden başka bir şeye umut bağlamayan komünistler ise, emekçileri hayal kırıklığına değil, mücadeleye, emek vermeye çağırıyor.

Bu sayıda 2019’dan 2020’ye bağlanan mücadele yollarını, TKP’nin yaptıklarını ve yapacaklarını yazdık.

GAZETEDE YER ALAN DİĞER BAŞLIKLAR

Hafta boyunca meydanlarda, caddelerde, duraklarda, Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde ve TKP bürolarında okurlarına ulaşacak olan Boyun Eğme gazetesinde yer alan bazı konu ve başlıklar şöyle: